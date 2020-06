Consejo Gremial cuestiona efectividad del toque de queda en Cartagena

Luego de que el alcalde de Cartagena, William Dau, anunciara la implementación del toque de queda para el puente festivo del 22 de junio, fecha en la que se celebra el Día del Padre, las reacciones no se hicieron esperar. (Lea aquí: Dau anuncia toque de queda en Cartagena para puente festivo del 22 de junio)

Uno de los primeros en pronunciarse fue el Consejo Gremial de Bolívar (CGB), que manifestó su preocupación por el impacto negativo que tendrá mantener las medidas restrictivas para este fin de semana.

“El efecto de esas medidas sobre el comercio y otras actividades productivas agudizará sin duda la ya precaria situación por la que atraviesa la economía formal e informal en el territorio. Por la vía de la prohibición como principal mecanismo para manejar la crisis actual, será muy poco lo que podremos avanzar en materia de reactivación económica y social”, indicó el gremio.

Sin embargo, más allá de las consecuencias económicas, el CGB cuestionó la efectividad del aislamiento total y sostuvo que las autoridades no tienen capacidad para hacerlas cumplir.

“Estas medidas restrictivas no han sido del todo efectivas en su propósito, entre otras cosas, porque buena parte de la ciudadanía no las acoge y las autoridades no tienen la capacidad institucional para hacerlas cumplir”, sostuvo el gremio a través de un comunicado.