Consejo de Estado rechaza tutela de Comité Antipeajes

Estos le solicitaron al Ministerio de Transporte y al Congreso de la República proferir el marco tarifario, donde se señale de qué forma y sobre qué consideraciones se crea la tasa a cobrar por los distintos peajes en el país.

No obstante, en sentencia del 17 de mayo del 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en primer lugar, declaró la improcedencia de la acción por no acreditarse el requisito de subsidiariedad con relación a: las tasas de peaje cobradas con ocasión del contrato de concesión y que los demandantes señalaban que no tenían sustento legal, que fueron creadas por el concesionario y que consideraban que el Ministerio de Transporte debía expedir un acto administrativo con ocasión de la sentencia C-200 del 2021; y que el concesionario no está entregando facturas a los usuarios. Esto porque son cuestiones que deben resolverse en sede del proceso de controversias contractuales que está en trámite en el Tribunal Administrativo de Bolívar.