Sin embargo, ayer se conoció el fallo de una sentencia de primera instancia donde el Tribunal Administrativo de Bolívar ordena la nulidad del Título Colectivo del corregimiento de La Boquilla. Lo cual indica que las comunidades negras que están asentadas allí, ya no son propietarias de estos terrenos. (Lea aquí: En primera instancia anulan el título colectivo de La Boquilla )

Gracias a esta, 39 hectáreas, más 7.028 metros cuadrados de terrenos baldíos del Estado fueron adjudicados a cerca de 10 mil familias, quedando blindados de la injerencia de terceros, pues el título colectivo las hizo no enajenables, es decir, prohibía su venta a personas que no hicieran parte del título.

“Aquí hay intereses”

La decisión no cayó bien entre los miembros del Consejo Comunitario de La Boquilla, quienes aseguran que se trata de un revés jurídico orquestado por intereses económicos, pues son varios los inversionistas que buscan provecho de estas tierras, que no pueden ser adquiridas por el amparo del titulo colectivo.

Benjamín Luna, miembro del Consejo Comunitario y el promotor de la titulación colectiva, dice que “La Boquilla es una población ancestral que tiene más de 350 años de estar aquí. Este título fue demandado casi al tiempo que fue entregado por los altos intereses que tiene la zona para los inversionistas, porque este titulo nos asegura a las comunidades afro nuestra permanencia en el territorio, lo dos abogados que hicieron la demanda son inversionistas”.

“Con la titulación colectiva la venta de predios por parte de los nativos de La Boquilla no es fácil porque para poder vender el terreno se tiene que hacer el negocio con un familiar para seguir en la tradición de la posesión del territorio, o de acuerdo con la situación, la venta se le hace a otro nativo del corregimiento y eso es lo que los inversionistas no quieren, ellos quieren apropiarse de todo y desplazarnos”.

Por su parte, John Jairo Ortega, miembro del Consejo Comunitario, explica que tienen miedo de que con esta decisión se avecine una escalada de proyectos turísticos y urbanísticos en la zona, que terminen por desplazar la ancestralidad.

“Hasta ayer la titulación colectiva nos protegía del desplazamiento poblacional con los privados, planes de desarrollo de hotelería y turismo, pero ahora estamos con miedo y no es que no estemos de acuerdo con el desarrollo, pero no queremos ser desplazados de nuestra ancestralidad”.