Muchos ciudadanos, especialmente conductores en las principales vías de Cartagena, sienten curiosidad por quiénes son estos controladores de tráfico diferentes a los convencionales de uniforme azul. No son agentes de tránsito sino facilitadores de movilidad. (Le puede interesar: Así van los cinco frentes de trabajo de la malla vial en Cartagena)

Diferencias

Janer Galván, director del Datt, indicó que es importante conocer las diferencias entre los dos grupos operativos para evitar confusiones. Primero, los facilitadores no pueden poner comparendos ni requerir documentación de tránsito; segundo, no pueden realizar informes de accidentes; y, por último, no deben ejercer funciones de Policía Judicial en siniestros con heridos y fallecidos.