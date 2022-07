Conozca por qué Fitch bajó la calificación en escala nacional de Transcaribe

Fitch Ratings, sociedad que proporciona calificaciones crediticias, comentarios y estudios a los mercados de capitales de Latinoamérica y a nivel global, bajó la calificación en escala nacional de Transcaribe, dejándola en incumplimiento restringido ‘RD(col)’.

Las calificaciones nacionales ‘RD’ indican, en la opinión de Fitch Ratings, que “un emisor ha experimentado un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación financiera material, aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebras, de liquidación u otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus actividades comerciales”.

Al sistema de transporte de los cartageneros se le otorgó tal calificación por incumplir una cuota de $3.602 millones de su deuda de largo plazo con el financiador Scania Colombia S.A.S., pactada para el 30 de junio de 2022. Lea: Déficit de Transcaribe no deja progresar al sistema

“La deuda de largo plazo de Transcaribe sigue elevada (marzo 2022: aproximadamente $78.400 millones). La administración manifiesta que está en negociaciones con el financiador Scania Colombia S.A.S. para lograr un acuerdo modificatorio nuevo al último otrosí número 7. Transcaribe manifiesta que está en evaluación por la casa matriz. Además, la posición muy limitada de liquidez presiona la capacidad de pago de Transcaribe”, alega Fitch Ratings sobre su calificación.