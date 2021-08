Al vivir sin alcantarillado, pareciera que no fuéramos seres humanos. A un ser humano la constitución le da poder, mecanismos, pero nosotros vivimos con mosquitos, enfermedades y en disputa con los vecinos por el agua en las calles. Pareciera que no hubiera gobierno, no sentimos el gobierno. Vivir sin alcantarillado lo calificaría yo como un trato inhumano que han tenido con nuestros territorios”, así relata Franklin González, habitante de Pontezuela, vivir en ese corregimiento que pese a que tiene 205 años de existencia y queda a 20 minutos de Cartagena, aún no cuenta con un servicio de alcantarillado para tratar las aguas residuales.

Esta carencia ha provocado que sus habitantes, incluidos menores y adultos mayores, se vean obligados a convivir con las aguas sucias que aunque no llueva, se encuentran permanentemente empozadas en sus calles.

“La falta de alcantarillado ha traído un seriado de problemáticas, el dengue se ha activado y hay disputa entre los vecinos diariamente por el agua. Todo esto nos ha dado enfermedades que son perjudiciales para la salud del ser humano”, agrega González.

Fue por este motivo que él y otros miembros de su comunidad se unieron para bloquear la Vía del Mar el pasado lunes 26 de julio; al tiempo que hacía lo mismo el vecino corregimiento de Bayunca, que bloqueó la Vía La Cordialidad exigiendo también la construcción de su alcantarillado.

A esta manifestación asistió el alcalde de Cartagena William Dau, quien se comprometió a tramitar un crédito para conseguir los recursos y sacar adelante el proyecto, sin embargo los habitantes no se mostraron tan convencidos con esa respuesta, teniendo en cuenta que esta obra ya se encuentra radicada ante el Ministerio de Vivienda por un valor de $74 mil millones en los que al Gobierno nacional le corresponde el 60% y al Distrito el 40%.

“La respuesta del alcalde me pareció muy elemental porque él es el ordenador del gasto y sabe los recursos que maneja la administración. Él ya va para dos años de gobierno, ¿cómo es posible que en este tiempo no haya habido una partida clara para Pontezuela y Bayunca si este proyecto es cofinanciado entre el Distrito y la nación?, lo que pasa es que aquí no ha existido voluntad política ni interés en este alcantarillado que debería ser prioridad”, precisó González.