Congestión en el Aeropuerto Rafael Núñez en vuelos nacionales e internacionales

“Me tocó hacer esta larga fila para poder hacer el check in para tomar mi vuelo internacional. Antes no me había pasado algo así”, fue lo que nos indicó un denunciante junto a una fotografía, donde se ven largas filas en la salida a vuelos internacionales.

Según el reportero ciudadano, la fila era tan larga, que llegaba hasta una de las puertas de acceso al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, por lo que muchos de los usuarios estaban molestos.