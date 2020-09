Cumplimos con el protocolo

Por su parte, la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), operador del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, afirmó que en la terminal aérea se está dando estricto cumplimiento al protocolo de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional.

No obstante, Sacsa precisó que si una persona no tiene síntomas a su arribo a la ciudad o es asintomática es difícil verificar que no tenga el virus, esto teniendo en cuenta que, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, a los viajeros que tengan como destino Cartagena no se les está exigiendo la presentación del resultado de la prueba de coronavirus. (Lea aquí: Prueba de COVID será obligatoria para ir a lugares con baja afectación)

El operador del Rafael Núñez recordó que entre las medidas ya implementadas para evitar contagios se encuentra: control de temperatura en la sala de llegadas, instalación de dispensadores de gel antibacterial, uso del tapaboca obligatorio y la desinfección constante del lugar.

“Son casos que se esperan”

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, aseguró que la reacción del Distrito fue oportuna y que estos hechos se esperaban con la reapertura y reactivación del turismo y los distintos sectores económicos.

“El Distrito tuvo una reacción oportuna, al señor se le hizo la prueba, se rastreó a los contactos y se les hizo aislamiento. Estos son casos que se esperan con la reapertura, pero lo importante, como siempre lo he dicho, es estar encima de la gente que venga para que no contagie a los cartageneros, ni que estos se infecten aquí y se lleven el virus de regreso”, dijo Dau.

El mandatario reconoció que el hecho sucedió más rápido de lo que pronosticaron. “Esto nos puso a prueba y salimos bien, demostramos que sí podemos controlar el virus”, agregó.