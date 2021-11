La distribución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena sufrió una para este martes 16 de noviembre en la mañana, cuando varios transportadores decidieron no salir a sus recorridos a modo de protesta porque, según ellos, les adeudan tres meses de pagos.

La entrega del PAE puede verse afectada si no se resuelve la situación. //Foto: Julio Castaño - Ilustración.

“Desde muy temprano hicimos un paro porque nos adeudan tres meses, sin embargo, llegó un funcionario de la empresa Intermodal Express a decirnos que levantáramos el bloqueo para no afectar la entrega en los colegios. Él se comprometió a que hoy mismo nos iban a pagar, pero son las 4 de la tarde y no han cumplido porque no hemos visto reflejado el dinero, solo hay un pequeño abono”, sostuvo uno de los trabajadores que pidió reserva de su identidad.