Concejo presenta solicitud de moción contra directora del IDER

Es de precisar que la moción de censura implica la cesación en sus funciones del funcionario cuestionado, mientras que la moción de observaciones, que es una figura de creación legal, no implica automáticamente la separación del cargo del servidor cuestionado.

“Los secretarios de despacho pueden verse inmersos en mociones de censuras, pero para los directores de departamentos descentralizados de Cartagena, como el IDER, Corvivienda, IPCC y Distriseguridad, esto no está permitido por la Ley. A Londoño le aplica una moción de observación, la cual busca que la funcionaria vuelva al Concejo y explique las acciones realizadas por el instituto”, enfatizó Caballero.

El cabildante aclaró que en los próximos días se presentará a la plenaria la proposición de moción de observación y no de censura, como muchos interpretaron, ya que Londoño es directora de un instituto descentralizado.

“El informe se puede calificar malo, insatisfactorio, satisfactorio, bueno y muy bueno y la forma en que Viviana Londoño mostró a la plenaria la gestión realizada durante los cinco meses en el cargo no fue buena. Por consiguiente, por reglamento, tuvimos que presentar la solicitud de moción”, afirmó Caballero.

“Motivaciones políticas”

Luego de conocer la calificación negativa y el proceso de moción iniciado en el Concejo, la directora del IDER sostuvo que esto está relacionado con motivaciones políticas y no técnicas.

“Entiendo que la calificación otorgada por el honorable Concejo de Cartagena al informe de gestión correspondiente al período enero-mayo de 2020, presentado en sesión virtual el pasado 12 de junio, tiene motivaciones políticas y no técnicas”, apuntó Viviana Londoño.

La funcionaria agregó que “al no pertenecer a grupos, partidos o movimientos políticos, no estoy en condiciones, ni deseo librar debates o someterme a presiones de esa índole, por lo que me sostendré en el propósito de responder a la confianza otorgada por el alcalde William Dau, de manejar de manera pulcra, eficiente y transparente los procesos y recursos públicos”.

La directora del IDER manifestó que el informe de gestión, correspondiente a los cinco primeros meses del año, está abierto al análisis de los organismos de control y de toda la ciudadanía, para que puedan corroborar los avances logrados.

“Hay que respetar las decisiones”

Respecto a lo dicho por la directora del IDER, el presidente del Concejo aseguró que esto no es un ataque político y por el contrario es un deber de la corporación edilicia que no debe molestar a los funcionarios del Distrito.

“Solo estamos ejerciendo control a los funcionario. Somos la junta directiva de la ciudad y hay que respetarla y aceptar sus decisiones. Si nosotros como Concejo no podemos darle una sugerencia a ningún funcionario estamos jodidos”, aseveró Caballero.

Finalmente, el cabildante resaltó que el Concejo quiere seguir trabajando por Cartagena de la mano de la Alcaldía.