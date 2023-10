Cartagena lleva 23 años sin un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial – POT

Por su parte, el concejal David Múnera, del partido Dignidad, cuestionó que Cartagena no haya actualizado su POT en los últimos 22 años y enfatizó que esto no se debe a la falta de acción por parte del Concejo. También destacó que el POT elaborado en 2001 no se adapta a las necesidades actuales de la ciudad en 2023. Múnera también planteó preocupaciones sobre el gasto de $13 mil millones destinados para la elaboración del POT en la actual Administración y expresó su sorpresa ante la posibilidad de que este no sea aprobado.

El debate subraya la importancia de contar con un nuevo POT actualizado en Cartagena para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad. La falta de acción en este asunto ha generado preocupaciones significativas en el Concejo y entre la comunidad, lo que destaca la necesidad urgente de abordar esta cuestión vital para el desarrollo de la ciudad.