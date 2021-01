Luego de conocer la respuesta de la Concesión Vial en la que asegura que no puede suspender el cobro de peajes internos tras la solicitud del alcalde William Dau, los ciudadanos Nilson Torres Cárcamo, Óscar Antonio Bonilla, Fidian García (Capitán No más Peajes) y Javier Julio Bejarano, en calidad de concejal, interpusieron una acción de tutela para intentar que sea la justicia quien decrete la suspensión del cobro en estas estaciones de recaudo. Lea: Concesión Vial no suspenderá cobro de peajes pese a solicitud de Dau

“Acabamos de radicar esta tutela apelando al derecho fundamental del debido proceso y solicitándole a un juez constitucional que para que no siga creciendo ese detrimento y ese cobro que se la hace a los cartageneros. Entonces queremos que sea un juez quien tome la medida de suspender el cobro de peajes hasta tanto tengamos un fallo definitivo”, explicó el concejal Bejarano a El Universal.

La acción judicial radicada en línea con el No. 213772 pide como medida transitoria suspender el cobro de peajes hasta que se conozca un fallo de fondo en el proceso.

“Esto para evitar que el detrimento patrimonial siga aumentando y que los cartageneros sigamos pagando un cobro que acorde al informe de la Contraloría Distrital y General ya lo hemos pagado desde el año 2015”, señaló el cabildante.

Además, solicitan copias de los informes realizados al contrato de concesión tanto en 2017 y que se haga parte del proceso a la Alcaldía de Cartagena. Lea: ¿Cuál será el futuro de los peajes internos de Cartagena?

Entre los hallazgos de la Contraloría General de la República al contrato de concesión de peajes en Cartagena firmado entre el Distrito y la Concesión Vial S.A. se destaca un presunto detrimento patrimonial en la ciudad por más de $300 mil millones.