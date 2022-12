Con ruta especial, así operará Transcaribe el 31 de diciembre

La operación de todas las rutas habituales de Transcaribe se mantendrá en el horario acostumbrado para los sábados: rutas troncales y pretroncales entre 5:30 a.m. y 8:30 p.m. (T100E entre 6 a.m. y 1 p.m.); rutas alimentadoras entre 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; ruta A102: 6:00 a.m. a 7:00 p.m; ruta C001: 5:00 a.m. a 9:30 a.m; rutas A111 y C016: no operan.