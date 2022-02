En cuestión de segundos, una mujer de 24 años de edad perdió el celular que había acabado de usar para responder un mensaje de carácter laboral que le llegó vía WhatsApp.

Mariana* cuenta que a eso de las 8 de la mañana de ayer lunes fue víctima del cosquilleo, modalidad de robo que consiste en que una persona te saca el celular de donde lo lleves guardado sin que te des cuenta. Eso le ocurrió a bordo de un bus de la ruta X105 de Transcaribe.

“Yo iba en el Transcaribe X105. Cogí el T101 desde Los Ejecutivos hasta el muelle de La Bodeguita y allí el X105, porque necesitaba ir a Bocagrande y no pasaba el T103”, dijo la joven que trabaja en ese sector de la ciudad.

Señaló que “llegando a mi paradero, a la altura de Crepes & Waffles, llevaba el bolso en la parte de adelante. Metí el celular en el bolso y le cerré la corredera para bajarme hacia el trabajo. Mientras bajaba la escalera sentí como un mareito y cuando miré el bolso, ya tenía la corredera abierta. En el lapso de bajarme del Transcaribe me robaron el celular. Yo digo que algo me echaron porque no recuerdo el momento con claridad. Fue cuestión de segundos para mí”.

El equipo hurtado es de alta gama y está valorado en $2.900.000.