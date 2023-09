“Con la IA debemos replantear cómo evaluar a los estudiantes”: docente cartagenero

Gabriel Fernández, profesor de Redacción y Ortografía del programa de Comunicación social de la Universidad de Cartagena, lleva 20 años dando clase. Ha sido profesores de bachilleres, técnicos y estudiantes de pregrado. Lleva 11 años dictando clases de Periodismo. Reconoce que la Inteligencia Artificial está dentro de sus clases y plantea los retos que genera para la educación la presencia de estas herramientas. “Es hora de que revaluemos las maneras “dignas” de escribir.”, sostiene.

¿Cómo se da cuenta que están usando Inteligencia Artificial en sus trabajos?

Lo primero es que yo trabajo en semestres que son primarios. Entonces yen esos casos, los estudiantes todavía vienen con una escolaridad que a nivel de escritura es normal encontrarse con muchos accidentes; es decir, llegan a la universidad y todavía no manejan el uso de algunas tildes diacríticas, el uso de puntos, de algunas comas, el uso correcto, de pronto, de los gerundios y cosas así. Es muy normal. Y segundo, es normal que los estudiantes escriban usando palabras que usan al hablar.

Cuando empiezo a recibir, de pronto, algunos trabajos con un español muy neutral, pero que al momento de hacer la retroalimentación en clase o de plantear algunas actividades que son por escrito en el salón, me doy cuenta que hay un contraste. Luego, alguien le ayudó o algo, le ayudó.

¿Cuándo se encuentra con estos casos, cómo los enfrenta?

A mí me parece que hay que afrontarlo de manera abierta porque es un tema que no va a desaparecer. Lo que he empezado a hacer son como dos estrategias, uno es estrategia de trabajo. El estudiante tenga que integrar el conocimiento, no como un examen sumativo. No un examen de teoría, sino que nosotros tengamos que tomar el conocimiento o generar el conocimiento a medida que estamos haciendo actividades en las que se vinculan otros tipos de saberes.

Como son estudiantes de periodismo, el trabajo de escritura siempre va ligado a trabajo de investigación bibliográfica, trabajo de campo, a las entrevistas que ellos hacen; es decir, que vayan validando otro tipo de saberes en los cuales ellos tienen que integrar esto.

Otra forma es que escriban sobre temas muy cercano. Esto sirve, primero, para detectar la inteligencia artificial pero también para generar interés por escribir en lo que en ese momento se les pide.