“Con todo lo gastado en capacitaciones, seríamos el pueblo más ilustre”

Esto señala el secretario del Interior, David Múnera, al dar cuenta de la cantidad de presuntos hechos de corrupción encontrados en su dependencia, traducida en un alto número de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), varios contratos en capacitaciones cuyos recursos no se sabe en qué se gastaron realmente, y otros procesos que ya están en conocimiento de los entes de control por las presuntas irregularidades halladas.

Adecuación a inspecciones de policía

Este fue un contrato celebrado por la Secretaría del Interior con Edurbe por $2.120.339.337, con el objeto de realizar adecuaciones a las inspecciones de policía. Este contrato habría violado principios como la selección objetiva del contratista, la transparencia, la eficacia y la planeación. Al mismo tiempo en la ejecución del convenio se encontró que las cantidades de las obras contratadas, presuntamente, no eran las reales; los materiales y la calidad no fueron las prometidas y que por este motivo aún no se han recibido las obras.

Según detalló Múnera, aún se está a la espera de nuevas inspecciones para establecer el cumplimiento de la ejecución del contrato, pero que de igual forma este caso ya se encuentra en Fiscalía desde hace más de año y medio.

Además de este contrato, también se habrían repartido $8.800 millones que estaban destinados a la modernización y el fortalecimiento de las inspecciones de policía, comisarías de familia y casas de justicia, y hasta el momento no se tiene certeza de que esto se haya cumplido.

Aparte del mencionado contrato de Edurbe, hay al menos siete contratos que tienen que ver con el desarrollo de capacitaciones por alrededor de $599 millones, los cuales fueron celebrados con cuatro entidades: Corporación Instituto Técnico Moderno de Cartagena, Cooperativa de Administración Pública, Grupo Consultor Cartagena S.A. y AUDI Servicios Integrales S&M S.A.

“Hay mucha plata en capacitaciones. Si hay algo que debemos mirar los cartageneros es la cantidad de plata que todas las administraciones anteriores se han gastado en esto. Con lo que se ha gastado en capacitaciones, estoy seguro que seríamos el pueblo más ilustrado de Colombia”, dijo Múnera.