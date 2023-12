¡Con éxito arrancó la Expoferia El Universal!

Eliana Salguedo Bellido y Brigitte Salazar son dos de las decenas de emprendedores que participan de la Expoferia El Universal, que empezó ayer en las instalaciones de esta casa periodística (en el Pie del Cerro) y que finalizará el próximo domingo 17 de diciembre. Lea: Comienza la Expoferia El Universal, no te la pierdas

35 canciones de Diomedes Díaz que no fueron éxito pero valen la pena escuchar

35 canciones de Diomedes Díaz que no fueron éxito pero valen la pena escuchar

“Nosotros nos orgullecemos en ofrecer servicios personalizados, por lo que invitamos a todos los cartageneros a que se acerquen a esta feria. Aquí van a encontrar de todo un poco. Este tipo de evento nos sirve porque muchos no tenemos dinero para pautar y esto nos da visibilidad”, agregó Brigitte.

“Tenemos una gran expectativa con esta feria. La idea es darnos a conocer, sé que este evento será muy positivo para todos los participantes. Estamos ofertando proyectos campestres, uno de ellos en lanzamiento y con ubicación exclusiva”, agregó Eliana Oviedo, promotora de Alameda Condominio Campestre.

Durante la feria, además de encontrar venta de lotes, habrá diversión, stands para la salud visual, entretenimiento y más.

“Tengo un emprendimiento para productos capilares. Me gusta mucho el cabello rizado y por eso propendo por su cuidado, porque mucha gente no sabe cómo hacerlo”, agregó Jessica Ordaneta, creadora de Jessi Look.