Con disciplina, en Santa Cruz del Islote siguen libres de COVID-19

De Hoyos precisa que si bien en la isla no se han presentado problemas, temen que los adultos mayores puedan enfermarse ya que durante este tiempo de aislamiento no han podido recibir sus medicinas, pues anteriormente el médico iba hasta la isla a valorarlos y recetarles los medicamentos y el inspector los reclamaba, pero con la pandemia el médico no volvió.

“En la isla hay unos 80 adultos mayores; con ellos tenemos problemas porque no se les están entregando los medicamentos para hipertensos, ni diabéticos. Anteriormente el médico iba y los valoraba, pero con esto no ha sido posible y por tanto no les han hecho las recetas. Esta es una situación que nos preocupa porque se pueden agravar”, asegura.