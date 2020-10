Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, dio las recomendaciones a los bañistas para que protejan sus vidas y disfruten de un baño de mar en las playas pilotos biosegura, tales como no bañarse en un playa que no esté habilitada, cuidar de los menores de edad y que siempre estén bajo la supervisión de un adulto, no ingresar en estado de embriaguez, no acercarse a los espolones, cumplir el horario estipulado, acatar las recomendaciones de la Policía y los salvavidas.

“Estamos confiados en que lo van cumplir. De nuestro comportamiento depende que podamos seguir abriendo espacios de playa”, precisó Barrios.