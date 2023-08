Con antimotines a bordo desmontaron las talanqueras en Villas de La Candelaria

El operativo de restitución del espacio público estaba previsto para el pasado viernes 21 de julio, pero ese día no estaban dadas las garantías para desarrollarlo y fue necesario aplazarlo para este lunes 14 de agosto. La decisión de posponer también obedeció a las múltiples protestas de los residentes, quienes con palos y llantas bloquearon dos veces la carretera La Cordialidad. Lea: Bloqueo en La Cordialidad: habitantes de Villas de La Candelaria protestan

Jairo Puello, residente en Villas de La Candelaria, lamentó la decisión y pidió que a partir de ahora las autoridades refuercen la seguridad en el barrio. Lea: “No nos vamos a dejar quitar las talanqueras ni las rejas”

“La inspectora está amparando los derechos del bandido porque ahora los delincuentes podrán entrar con facilidad para hacer sus fechorías y huir. Ella debería estar a favor de la comunidad, no de los bandidos. Este operativo es algo que no debe hacerse, sobre todo porque nosotros estábamos abriendo las rejas en el día y las dejábamos así hasta las 9 de la noche. Ahora no tenemos ningún tipo de seguridad, estamos desamparados”, señaló Puello, exigiéndole a la Policía Metropolitana de Cartagena que redoble la vigilancia en las calles con los cuadrantes.