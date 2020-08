Las comunidades aledañas a la zona industrial de Mamonal advirtieron que próximamente se tomarán las vías de hecho en protesta a lo que consideran una injusticia. Según denunciaron, las empresas con injerencia en sus territorios deberían contar en su nómina de empleados con una mayoría de residentes de estos barrios, pero esto al parecer no sucede, pues según ellos gran parte de los trabajadores son de otros barrios de la ciudad e incluso de otros municipios o ciudades.

Son alrededor de 15 barrios de la Unidad Comunera de Gobierno 11, más la vereda Membrillal, quienes están uniendo fuerzas para exigirle a las grandes industrias tener preferencia con sus habitantes. Entre estos están Policarpa, Arroz Barato, Ceballos, Puerta de Hierro, Albornoz, 20 de Julio, Villa Rosa, Antonio José de Sucre, etc.

(Lea: Comunidades del sector industrial protestan en Mamonal).

“Aquí hay favoritismo con las personas foráneas, de otras ciudades. En Ecopetrol hay mucha gente de Santander, Barrancabermeja, Cali y otras capitales que le están quitando la posibilidad de trabajar a la comunidad cartagenera, específicamente a quienes residen en los barrios aledaños. Nosotros antes de la pandemia hicimos una marcha precisamente por esta situación, pasamos un pliego de peticiones para que se cumpla el plan de manejo ambiental, pero desafortunadamente nada ha cambiado. Por ejemplo, en Policarpa hay cinco o seis habitantes que trabajan en la refinería, deberían ser muchísimos más, pero no los contratan pese a estar calificados. Tenemos soldadores, herreros, operadores de máquina, andamieros y demás, que están desempleados”, señaló Antonio Alfaro, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Policarpa.

“Necesitamos más vinculación”

La señora Martha Angulo, presidenta de la JAC del barrio Ceballos también se refirió a la situación, señalando que no es de ahora sino una problemática de hace mucho tiempo.

“Lo peor es que no tenemos respaldo de las autoridades. Uno ve en otras ciudades a los alcaldes, a los concejales y otras fuerzas apoyando a su gente, pero aquí no, nosotros estamos desprotegidos. Nos toca luchar solos para salir adelante. Aquí hay un monopolio para beneficiar a las personas foráneas. Si uno va a los barrios cercanos encuentra que quienes trabajan en Mamonal son minoría, escasos, y deberíamos ser mayoría, tanto en mano de obra calificada como no calificada. No solo pasa en Ecopetrol sino en las cerca de 280 empresas de la zona industrial. Por ejemplo, Ceballos tiene más de 8 mil personas y si hay 10 personas trabajando allá es mucho”, sostuvo la dignataria.

Los líderes anunciaron que en caso de no lograr acuerdos con las empresas para que la situación cambie, la próxima semana se tomarán las vías de hecho.

(Lea: ¿Seguirán las parrilleras en los 8 barrios priorizados?).

“La información no es real”: Ecopetrol

Sobre las quejas de la ciudadanía, desde Ecopetrol indicaron que no son ajustadas a la realidad, ya que la mano de obra que tienen contratada sí es en su mayoría cartagenera con un alto porcentaje de los barrios adyacentes.

“Nosotros como Refinería de Cartagena sí vinculamos mano de obra de nuestra zona de impacto. De hecho, en nuestra más reciente revisión, a corte del 18 de agosto, encontramos que de los 1644 trabajadores de empresas contratistas, 792 son de mano de obra no calificada, y esos 792 son cien por ciento cartageneros. Los otros 852 son de mano de obra calificada y de ellos el 90 por ciento son cartageneros. Del total de esos 1644 trabajadores, el 27% corresponden a los barrios aledaños y el 70 % a otros barrios de Cartagena, lo que significa que el 97 por ciento de los trabajadores son de esta ciudad y solo el 3% son de otros municipios o ciudades”, señaló Ecopetrol.