El deterioro en que se encuentra el cerro de La Popa es muy evidente, por eso Javier Mouthon, director del Establecimiento Público Ambiental (EPA), contó hace unos días a este medio de comunicación el ambicioso proyecto con el que buscan recuperar las zonas verdes del cerro y convertirlo en un atractivo ecoturístico, el cual recibiría el nombre de ‘Ecoparque de La Popa’, para esto invertirían aproximadamente $9.923 millones.

Estas afirmaciones tomaron por sorpresa a Kevin Reyes Miranda, presidente de la Fundación Gestores Sociales Luz de Esperanza (Fungesle), quien en nombre de la comunidad residente en La Popa, decidió alzar su voz preocupado por el futuro de las cinco comunidades que debieron ser reubicadas hace 4 años, así como lo indica el fallo emitido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena en 2017 y confirmado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en 2018.

Lea aquí: ¿Qué ha pasado con la reubicación de comunidades de La Popa?

“No estoy en contra del proyecto, me parece muy bueno y beneficioso para la ciudad, pero sobre todo para poder recuperar las zonas verdes, pero lo que no logro entender es qué pasará con las familias que residen en estas zonas que debieron ser reubicadas y a la fecha no se ha dado”, comentó.

Las comunidades que el fallo indica que deben ser reubicadas por estar en zona invadida y en alto riesgo son Kennedy, El Hoyo, Lomas del Rosario, La Boca del Diablo y La Bendición de Dios, donde residen más de 7 mil familias, quienes están aún esperando el cumplimiento del fallo.