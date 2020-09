Su clamor es que los patrulleros que mataron a su hijo sean judicializados como lo merecen. “Ellos no pueden estar en esa institución porque son un peligro para la sociedad. No quiero que otra madre sufra lo que yo estoy sufriendo, no es justo que acaben con los sueños de un joven de 17 años”, dice.

Buen balance

¿Qué viene?

El alcalde de Cartagena indicó que ya se reunió con el Brigadier General de la Policía Henry Sanabria Cely y le envió una misiva en la cual le pide un informe detallado sobre las destituciones, procesos disciplinarios y los procesos penales que se hayan desprendido de investigaciones iniciadas por el uso excesivo de la fuerza en medio de procedimientos. (Lea: Dau pide cuentas a la Policía por procedimientos policiales)

Además, pidió que se abran las investigaciones pertinentes en los casos de abuso presentados recientemente en la ciudad.

“Antes de ayer me reuní con el comandante de la Policía y le canté la tabla. Luego le pasé una carta diciéndole lo mismo. Cuando hay que capturar a una persona, una vez esté controlada, tiene que cesar todo acto de agresión física o verbal. Y cuando la lleven a la Estación de Policía y no haya nadie que esté viendo, está prohibido ponerle un dedo encima a la persona. No se puede abusar de nadie. La Policía debe acatar la ley y los derechos humanos, no generar antagonismo”, puntualizó Dau.