“¿Cómo nos protegemos del coronavirus si no tenemos ni acueducto?”

En Tierrabaja y Puerto Rey, en la Zona Norte de Cartagena, la situación no es menos crítica. Si bien en esos sectores sí cuentan con el servicio de agua, la deficiencia de alcantarillado y la aglomeración de las aguas servidas, propician un ambiente insalubre que perjudica a los residentes, algo que se agrava al no tener una atención médica efectiva.

“Aquí la atención médica es fatal, todo funciona a medias. A veces la gente prefiere usar medicina natural o plantas para tratar una gripa porque en el puesto de salud a veces no hay ni gasas”, dice Rafaela de Horta, quien hace parte de la Junta de Acción Comunal de Puerto Rey.

Sin pedagogía

¿Coronavirus? ¿Eso con qué se come? Así responden algunos cartageneros hacia la pregunta de en qué consiste el COVID-19 que ya desembarcó en la ciudad. Según los residentes de la Zona Norte y la zona insular, aún no han recibido la pedagogía pertinente sobre el tema, más allá de lo que ven por redes sociales y medios de comunicación, información que a veces no resulta ser tan confiable.

“Hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de capacitación o charla para ese tema aquí. Conocemos solo lo de lavarse las manos, no estar en sitios muy concurridos y lo de usar tapabocas, pero ya ni se consiguen”, afirma Diana Marrugo.

“En realidad no sabemos por qué se da, no nos han dicho nada ni han venido a hacer programas”, puntualiza Rafaela De Horta.