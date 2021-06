Transversal a todas estas acciones está la cultura ciudadana con relación a los animales, que si bien es favorable por parte de quienes se animan a atender a esta población, de otras personas deja mucho que desear por la cantidad de casos de crueldad animal que se siguen registrando.

Según cifras de la Policía, en lo corrido del 2021 se han realizado 144 acciones en contra del maltrato animal y otras 234 de sensibilización, impactando a 2.880 personas. “Es muy triste lo que pasa en Cartagena, tenemos una cultura donde parece que el animal es un objeto y no un ser vivo que, como dice la ley, debemos protegerlo. Existe una cultura que parece no tener amor por los animales, nosotros quisiéramos cambiar eso y que el abandono no existiera, porque si se calculan los recursos que se necesitan para esterilizar a aproximadamente 250 mil animales callejeros, la cantidad es abismal y en medio de tanta necesidad y pobreza que padecemos, los recursos parecen priorizarse hacia otros lados y no a la protección animal”, indicó Luisa Horta, directora de la Umata. Cabe anotar que el presupuesto de esta entidad ha venido disminuyendo desde l 2019, casi en un 40%. “La solución final al problema es que nos unamos y no abandonemos a los animales; si no lo hacemos, no habrá animales atropellados ni desprotegidos, se debe hacer pedagogía en favor de un trato digno a los animales”, puntualizó Horta.

En caso de presenciar algún caso de maltrato animal, puede comunicarse a la línea de emergencia 123 o al celular 3143473709, disponibles las 24 horas.