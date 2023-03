¿Cómo acabar con la pobreza extrema en Cartagena? Este es el ‘plan’

Uno de los programas que concentra especialmente los esfuerzos del PES es el de habitabilidad, teniendo como objetivo realizar acciones que promuevan y logren que las familias en condición de pobreza extrema cuenten con viviendas dignas.

“Aquí hay un tema que supera incluso el desarrollo humano. En los asentamientos alrededor de la Ciénaga de La Virgen, Henequén y Nelson Mandela muchas personas no tienen ni siquiera el equipamiento básico. La condición de sus viviendas es precaria; no tienen pisos, ni baños, ni cocinas. Aquí también está en juego la salud, porque una familia que no cuenta con un baño y una cocina en óptimas condiciones está más propensa a enfermarse por diferentes factores”, explica Cielo Blanco Flórez, directora del PES.

En 2022 el PES logró 1.215 mejoras en baños, 1.062 intervenciones en viviendas sin acceso a agua y 488 intervenciones en casas sin pisos con una inversión cercana a los $11 mil millones.