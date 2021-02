El gremio tomó la decisión tras un encuentro fallido, el viernes pasado, con la ministra de Transporte, Angela María Orozco, con quienes se quejaron de que en algunas regiones del país el precio de los peajes en este 2021 subió demasiado, incluso el doble.

En Cartagena, hay una situación particular, dado que la semana pasada la Administración, a raíz de las protestas de la ciudadanía para exigir el desmonte de los peajes, tomó la decisión que el cobro solo se le hiciera solo a los camioneros; medida que como se esperaba no fue tomada positivamente por el gremio. Lea aquí: ¡Ojo! Solo en peajes de Manga y Ceballos no pagan carros, buses y taxis