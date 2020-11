Sin embargo, en el transcurrir de estos meses no todo ha sido perfecto y algunos establecimientos no han venido cumpliendo con las medidas establecidas para su reactivación lo que llevaría a la propagación del virus, a un posible rebrote y a medidas de control “más fuertes”.

¿Retiro de los permisos?

Tras estos hechos, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera, sostuvo que los establecimientos de comercio deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, de no hacerlo se estudiarán otras medidas de control e incluso el retiro de los permisos de reactivación.

“Si continúan incumpliéndose las medidas establecidas, y si son reiterativos los negocios se deben tomar acciones mucho más fuertes, incluso, hasta imponer la suspensión de la autorización de reactivación que otorga el Distrito”, puntualizó el funcionario.

Al respecto, María Claudia Peñas, asesora para la Reactivación Económica, explicó que la restricción de actividades es individual, no a un sector o una actividad económica completa.

Detalló que en este momento el establecimiento infractor puede someterse a un cierre que puede ir de cinco a diez días hábiles y una multa económica, ya que están infringiendo el Código de Policía y las normas de bioseguridad establecidas por el gobierno local y nacional.

Peñas agregó que la medida que trabaja el Distrito y que podría quedar establecida en los próximos días es que estos comercios sancionados antes de reabrir presenten un documento adicional o un plan de mejora de ese incumplimiento.

“Estamos buscando que no sea un tema solo de cerrar y volver abrir sino que realmente haya un compromiso adicional por parte de estos comercios. Por ejemplo, si el establecimiento tuvo un aforo mayor al permitido, luego de los días de la sanción y el pago de la multa, este presente que acciones concretas hará que eso no vuelva a suceder”, indicó Peñas.

La Asesora para la Reactivación Económica manifestó que entre las infracciones más reiterativas de los comercios de la ciudad está el no control de aforos y el no uso obligatorio del tapabocas.

“Los establecimientos están permitiendo más personas de las que caben, no manteniendo los dos metros de distancia, y el no uso del tapabocas, en muchos restaurantes, gastrobares y similares las personas que no están comiendo y bebiendo no hacen uso de la mascarilla, la gente apenas llega se está quitando el mismo”, resaltó la funcionaria.

Sancionados

Tan solo este fin de semana en operativos de control realizados por la secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en conjunto con la Policía Nacional, Migración Colombia, Dadis, Bomberos, Datt, Espacio Público, dos de cinco negocios visitados fueron sancionados.

Se cerró la cantina, bar y juegos de máquinas Discobar La Jugadita, al no tener la autorización por parte del Dadis para la venta de licor, solo podía realizar la actividad de juegos, y se suspendió la actividad comercial de La Santa, en la Calle Larga, por no cumplir con las medidas de bioseguridad, como personas sin tapabocas.