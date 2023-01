Comerciantes de Santa Rita siguen luchando por su reactivación económica

Son casi las 12 del mediodía y Nina Alandete Aparicio, comerciante del mercado Santa Rita, aún no ha vendido nada. Nina, es hija de Tulia Aparicio, una de las mujeres que hace 52 años ayudó a fundar este importante mercado, que en 2013 cerró sus puertas con la promesa de que el Distrito construyera una mejor infraestructura para que los comerciantes se reubicaran y vendieran sus productos.

Lo que era cosa de un año, se prolongó a seis, y fue en 2019 que el mercado Santa Rita pudo reabrir sus puertas. Sin embargo, para Nina, el traslado no ha sido lo que esperaba, pues el negocio de víveres y abarrotes que heredó de su madre no ha prosperado como quisiera. De hecho, su establecimiento está ubicado en medio de otros locales que desde hace tres años están vacíos, por lo que es poca la afluencia de visitantes. “El traslado no nos ha convenido para nada y no hemos tenido ayuda”, comenta.