Columnista de El Universal recibe importante distinción

Por el tratamiento sesudo en torno al riesgo en que se encuentran los juristas del país, en función de su profesión del Derecho, el abogado Enrique Del Río González, columnista del diario El Universal de Cartagena fue galardonado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

A Del Río le fue otorgado el reconocimiento en la categoría Mejores Columnas de Opinión en Materia de Justicia, el 15 de diciembre de 2022, en el marco de la versión 11 de los Premios Excelencia en la Justicia. Lea: Así se adaptan los abogados a la revolución tecnológica

El evento que fue realizado por la CEJ en el auditorio del Edificio Jorge Hoyos Vásquez S. J. de la Pontificia Universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá.

La columna que obtuvo el premio está titulada ‘Profesión en jaque’, publicada por el periódico El Universal el 12 de julio de 2022; dirigida a la comunidad jurídica, resaltando el riesgo latente que sufren los funcionarios judiciales y abogados litigantes en cualquier rol, debido a que su misión encarna los más apasionados conflictos de la sociedad.

El columnista, a través de su opinión, invita a que se distinga al abogado de sus clientes y de las causas que representa, además, que la sociedad entienda que “...no somos dueños de la vida de los demás y, por ende, no podemos disponer de ella como si se tratara del tablero de un ajedrez, aunque la sociedad de odios nos mantiene en jaque permanente”. Lea: ¿Qué dicen los abogados ante la molestia de una vecina por “ruido sexual”?

https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/profesion-en-jaque-EJ6812170

Del Río González es abogado penalista de la ciudad de Cartagena, columnista de este diario desde hace más de 6 años, y se ha destacado por escribir sobre la profesión jurídica y situaciones de la vida cotidiana, que hoy lo hacen merecedor de este reconocimiento.

“Recibo con mucha alegría y orgullo este reconocimiento, me satisface saber que las columnas de El Universal se leen a nivel nacional y que hoy son reconocidas por una entidad tan importante y transparente como lo es Corporación Excelencia en la Justicia. Lea: ¡A los gritos! Jueza manda a callar a un abogado en plena audiencia

“Me toma por sorpresa esta noticia, pero no con asombro, porque tengo la tranquilidad de que cada palabra que plasmo en mis columnas representa mi sentir como abogado, pero sobre todo, como ser humano; y que ese sentir no es ajeno a los demás. No siempre soy la voz de quien me lee, pero en lo posible mi mensaje es honesto, sincero y, como alguna vez lo escribí, nunca poniendo mi función al servicio del odio y la mentira.

“Agradezco infinitamente este reconocimiento y me quedo con el compromiso de seguir poniendo mi opinión al servicio de la comunidad”, expresó Enrique Del Río.