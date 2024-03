Colombia Mayor: la alternativa poco conocida para cobrar los $80 mil pesos

En estos casos, SuperGIROS se comunicará con cada uno de los adultos mayores de 90 años para informarles sobre el proceso de entrega del subsidio en sus hogares.

La opción de entrega a domicilio también se aplica a aquellos beneficiarios que tienen problemas de salud o movilidad reducida; sin embargo, es necesario informar a la Alcaldía de su ciudad para solicitar la asistencia a los organismos correspondientes.

Por otro lado, aquellos menores de 90 años deben dirigirse a uno de los 27.000 puntos de SuperGIROS, donde deberán presentar su documento de identidad para verificar los datos y recibir el dinero. Lea aquí: Aumentó el subsidio de exmadres comunitarias: conoce cómo quedó para 2024

Con respecto a las consecuencias de no reclamar el pago de Colombia Mayor, no hacerlo durante cuatro ciclos consecutivos puede resultar en la pérdida del subsidio. En caso de no reclamar un pago por algún motivo, es importante estar pendiente del siguiente y no permitir que se acumulen cuatro períodos sin reclamar, ya que esto podría llevar a la expulsión del programa.

Además de esta causa, se puede perder el beneficio por:

- Verificación de falsedad en la información proporcionada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio.

- Recepción de una pensión.

- Obtención de una renta, entendida como el beneficio obtenido de alguna actividad o bien en una cantidad superior a la mitad del salario mínimo legal vigente.

- Recibir otro subsidio para la vejez en efectivo que, sumado al del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, sea superior a la mitad del salario mínimo legal vigente (650 mil pesos para 2024) otorgado por alguna entidad pública.

- Prueba de mendicidad como actividad productiva.

- Cambio de residencia a otro municipio o distrito.