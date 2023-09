Colombia enfrentará disputa legal con Sea Search por Galeón San José

El 14 y 15 de diciembre de 2023 se llevará a cabo la audiencia concerniente a las objeciones presentadas por el Estado colombiano tras la solicitud de Sea Search Armada de 10 billones de dólares por el descubrimiento del Galeón San José. Así lo aseguró Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado a la W Radio. Lea: Presentan billonaria demanda contra Colombia por el Galeón San José

De acuerdo con el noticiero radial, esta audiencia se llevará a cabo en Bogotá, siendo la primera audiencia internacional de inversión que se realiza en el país. Zamora dijo que no entiende cómo Sea Search Armada alega haber encontrado al Galeón San José, cuando las coordenadas que estos manifiestan son diferentes. Aseguró que no pueden pedir una reparación “de algo que no encontraron”.