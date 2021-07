¿Enviaré a mi hijo al colegio? Esa es la pregunta que muchos padres de familias se hacen desde mayo, cuando el Ministerio de Educación Nacional anunció que sí o sí las instituciones educativas y colegios privados de toda Colombia debían retornar a las clases presenciales.

Sin embargo, aún existe un recelo entre la comunidad educativa, padres de familia, docentes y sindicatos ante esta orden, aseguran que a pesar de que la mayoría de los docentes ya están siendo inmunizados con la vacuna contra COVID-19, las garantías aún no están dadas para que los niños y adolescentes regresen a las aulas, principalmente los que están matriculados en colegios públicos, esto debido a que las instalaciones no están aptas para cumplir con todos los requisitos exigidos para mantener la distancia, el lavado de manos y demás protocolos de bioseguridad.

“El Ministerio de Educación ordena clases presenciales sin verificar si hay o no posibilidad de cumplir, si hay o no condiciones para retornar a los planteles educativos, prácticamente le endilga toda la responsabilidad a los entes territoriales, a la secretarías de educación y a las instituciones, o sea, a los rectores. Nosotros no nos hemos negado a regresar a la presencialidad, pero no somos responsables si a partir del 15 o 16 de julio se contagia algún estudiante”, dice Miguel Pérez, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdidbol) y rector de la IE Nuestra Señora del Carmen. Lea aquí: Cartagena, ad portas de la presencialidad en colegios

Esto mismo piensan algunos padres de familia, quienes incluso han organizado para el próximo jueves, 15 de julio, una protesta pacífica en la entrada de cada una de las instituciones públicas de la ciudad para evitar que los menores entren a los colegios pues “no están las garantías, en el colegio de mi hijo hasta las paredes se están cayendo. No puedo permitir que él vaya a clases a exponerse”.

Así lo aseguró María Acosta, quien tiene dos niños, uno estudia en la IE Promoción Social y otro en la IE María Cano. “Yo no estoy de acuerdo con este regreso a clases, no porque no quiera que mis hijos aprendan más, sino porque en los colegios no están los espacios que se exigen para que se cumpla el distanciamiento, en algunos tampoco hay agua y en esos casos cómo harán los niños”, indicó añadiendo que “por eso organizamos esta protesta pacífica donde estaremos con camisetas blancas y carteles”.