Colegio San Felipe Neri abrirá sus puertas en el segundo semestre del 2024

La terminación del colegio San Felipe Neri es uno de los grandes anhelos de la comunidad del barrio Olaya Herrera, que desde hace ocho años viene clamando por una infraestructura digna para los 1.600 estudiantes que hacen parte de esta institución.

El año pasado las obras quedaron por encima del 80% de ejecución, sin embargo, aún faltan detalles importantes para que las obras sean entregadas. Este 7 de febrero el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, visitó la zona y llegó a importantes acuerdos con la comunidad.

“Afortunadamente el proceso constructivo de la nueva institución va a buen ritmo. Le hemos dicho al contratista y hemos decidido con la comunidad que el colegio no se abre hasta que no esté al 100%. Había unas fechas planteadas para finales de este mes pero todos sabemos, observando la institución, que para esas fechas no va a estar listo”, dijo Turbay.