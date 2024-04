Colegio El Salvador pide al DATT garantizar seguridad vial de estudiantes

Las directivas de la Escuela El Salvador, ubicada en el barrio Blas de Lezo, hicieron un llamado urgente al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para solicitar apoyo y evitar posibles tragedias con sus estudiantes. La preocupación radica principalmente en la alta velocidad a la que transitan los vehículos por la Avenida Kennedy, donde está situada la institución educativa, lo que pone en grave riesgo la seguridad de los alumnos al llegar o salir de clases.

La solicitud, realizada en grado de urgencia, incluye la disposición de agentes de tránsito en el lugar durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes, que van de 6 a.m. a 7 a.m. y de 12 p.m. a 1 p.m. Además, solicitaron la instalación de señales de tránsito de Zona Escolar para facilitar el cruce de los estudiantes por la carretera. Lea también: “La Universidad de Cartagena debe llegar a todo el Caribe”: presidente Petro

“Mandamos una solicitud al DATT, pasamos una carta pidiendo señalización y acompañamiento. Hay una señal que dice ‘prohibido parar’; es absurdo que esa señal esté en la zona del colegio. Por aquí pasan los buses de Transcaribe, las motos, toda clase de carros y van siempre muy rápido. A los niños se les dificulta cruzar porque no hay señalización; prácticamente se tienen que lanzar a la carretera. Tenemos 53 niños en esta escuela, es privada. Pero por esta misma vía también cruzan los de la Institución Educativa John Kennedy y esos sí son decenas y tienen que atravesar por aquí todos los días”, expresó una directiva del colegio que pidió no revelar su identidad.

La funcionaria agregó que desde el DATT le respondieron la petición el pasado 2 de abril, indicándoles que supuestamente iban a resolver de forma positiva, pero no dieron fechas. “Nos llegó un correo del DATT pero no dice nada concreto, no especifica cómo ni cuándo van a solucionar esta situación. Nuestros estudiantes son de primaria, solo tenemos un grado de sexto, la mayoría son pequeños que no superan los 14 años, es necesario que se les garantice poder cruzar la avenida de forma segura”, añadió la vocera.

De igual manera, la Veeduría en Salud Color Esperanza respaldó el llamado de las directivas de la Escuela El Salvador, instando al Distrito a que se tomen medidas urgentes para proteger la integridad física de los estudiantes.