Por protección del menor de edad la mujer pidió reserva de su identidad. Este es su relato:

“Mi hijo cumple 14 años de edad este domingo, él debería estar cursando octavo grado, pero en este 2022 no ha podido estudiar porque tengo la deuda económica con el colegio del Pie de la Popa. Él está allí desde tercero de primaria, pero en el 2018 quedé sin trabajo y ahí empezó este martirio, aparte se metió la pandemia y todo fue peor. En octubre del 2021 me lo sacaron del colegio y hasta del Simat, me dijeron que debía pagar sí o sí. Yo como pude reuní parte del dinero, $2 millones 600 mil y pagué lo equivalente a ese año para que lo reintegraran y terminara el calendario escolar, dejando pendiente lo de años anteriores. La idea era hacer convenios de pago y ponerme poco a poco al día. Sin embargo, en enero de este año el colegio me dijo que no, que no iba a aplicar ningún convenio y que debía pagar al menos el 30% de la deuda total para que él pudiera seguir, eran $2,7 millones más, les dije que era mucho dinero para mí porque aparte tengo una hija estudiando en otro colegio. No aceptaron y manifestaron que no podían hacer más nada, que yo no ofrecía garantías de pago, incluso la actitud hacia mí ha sido humillante. Yo metí un derecho de petición para que me devuelvan los papeles del 2021 y que mi hijo pueda estar en otro colegio y tampoco aceptaron. He mandado correos, he hecho visitas, les he llorado, he planteado soluciones y nada ha servido para que atiendan mi llamado desesperado. Acudí a una abogada y se metió una tutela para que el colegio ampare el derecho a la educación de mi hijo y el fallo salió a nuestro favor, pero increíblemente impugnaron el fallo, estamos a la espera de la segunda instancia, paradójicamente en ese colegio primero es el dinero que la educación”.