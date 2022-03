En una completa odisea realizar un trámite en las instalaciones del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena, pues los usuarios alegan que los mecanismos para solicitar una cita no son eficientes y se vuelven tediosos. Dicen que muestra de ello es que en las mañanas decenas de personas se aglomeran en las sedes de Manga y El Espinal para sacar los vehículos que se encuentran inmovilizados o para obtener una cita de traspaso.

Carlos* le contó a El Universal el drama que vivió para poder vender su carro. Este hombre duró más de 30 días para conseguir una cita y realizar el trámite de traspaso. “No lo podía vender porque no encontraba turno. La página del Tránsito para el agendamiento no servía y cuando funcionaba no había cupos disponibles”, dijo. (Lea: Protesta en el DATT de Manga: “Que vuelva la presencialidad)

Este ciudadano señaló que en el afán de tener una cita se acercó a las instalaciones en Manga, donde una persona que decía ser tramitador le ofreció un turno a cambio de $50 mil. Sin embargo, no lo aceptó. “Estuve a punto de aceptar la propuesta, pero no lo hice. Un compañero ingresó a la página un domingo temprano y logró obtener la cita, pero para 20 días”, añadió.

La situación de Carlos no ha sido la única, ya que a muchos ciudadanos les ha tocado dormir en las afueras de las sedes del Tránsito para poder tener una cita. Muchos catalogan como “corrupción” el cobro excesivo que hacen los tramitadores.

Elkin Garcés, presidente de la veeduría de Tránsito y Transporte de Cartagena, se refirió al papel de los tramitadores, indicando que deben ser regulados por el Distrito. “Sabemos que muchas personas tienen esto como trabajo. Ellos amanecen y exponen sus vidas, pero cobran demasiado porque nadie los está controlando. Hemos recibido quejas porque cobran hasta por brindar una información”, acotó Garcés.