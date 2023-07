¿Cobrarán a vehículos por transitar en horas pico? DATT aclara dudas

Frank Sánchez, presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena, rechazó el pronunciamiento del mandatario de los cartageneros al considerar que la ciudad no tiene buenas condiciones viales y que muchos de los corredores colapsan por cualquier eventualidad.

“Abrirle el espacio a que las personas paguen dinero para que les quiten el pico y placa o les den un permiso especial es una iniciativa que va en contravía de los verdaderos objetivos de la medida, que es tener mayor movilidad de los actores viales que nos encontramos en las vías”, dijo el dirigente sindical.

Habló el DATT

Janer Galván, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena, reiteró que las afirmaciones del alcalde Dau surgieron tras la propuesta del Ministerio de Transporte de restringir la movilidad de vehículos en horas pico para propiciar el uso del transporte público.

“El tema de cobrar en corredores viales en horas pico es lo que se llama ‘cobro por congestión’. Se utiliza en algunas ciudades del mundo para gestionar la congestión vial en corredores de alta capacidad para que haya fluidez. Eso viene -la propuesta- de un análisis económico de la movilidad, que es un tema de oferta y demanda. Lo que se busca es cuantificar la externalidad y cobrárselo al usuario”, dijo el director del DATT.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta es similar al cobro por entrar a un evento deportivo: “Si todos tenemos un carro particular, no cabríamos en las calles. Hay que aclarar que lo que dijo el alcalde es una medida que no se está aplicando. También hay que tener en cuenta que en Cartagena el pico y placa no aplica para todas las vías”.