Clínica psiquiátrica dice estar de manos atadas por embargo

“Con Confamiliar firmamos un acta de pago por 458 millones de pesos en 2018, pero en 2019 no se han sentado a negociar la cartera, es decir vamos para tres años con esta situación y eso hace una mella financiera, uno queda con recursos limitados y eso pone en riesgo de la atención de los pacientes. Lo mismo con la Gobernación Bolívar tiene una cartera de 2019 y se supone que iban a saldar esas cuentas para que las clínicas pudieran tener suficientes insumos, elementos de bioseguridad pero no ha sido así. Con el Dadis ha sido aún más difícil, antes de la cuarentena intentamos varias veces que nos atendieran pero simple decían que estaban reorganizando los recursos y estamos en abril y no hay una luz verde, no entendemos cómo dicen que están apoyando a las clínicas si cuando vamos a cobrar no nos pagan. Los funcionarios no se encuentran pero cuando envían a los pacientes sí, después que uno los atiende ya no hay un funcionario que responda por el pago de la atención”, aseguró.

El gerente de la clínica precisó que actualmente tiene 25 pacientes internados los cuales requieren atención especial y profesional las 24 horas del día, por lo cual quedarse sin personal por falta de pago es un riesgo muy alto.

“Nuestros pacientes son psiquiátricos, son personas que en muchos casos no pueden valerse por sí solas, requieren una atención especializada, así que no podemos simplemente desatenderlos”, puntualizó.

La respuesta

De acuerdo con la Gobernación de Bolívar, actualmente se está trabajando en entregar recursos y saldar deudas con entidades que hagan parte de la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19.

“El giro de recursos y pago de abonos a deudas para fortalecimiento de equipos se está haciendo de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno nacional, para fortalecer la red hospitalaria en atención al COVID-19, porque se necesita fortalecer la capacidad hospitalaria y habilitar las zonas de expansión donde se van a atender pacientes con coronavirus. Sin embargo, esta clínica en estos momentos no hace parte de este sistema”, precisó la Gobernación.

Este medio intentó tener una respuesta del Dadis, sin embargo hasta el cierre de la edición no fue posible.