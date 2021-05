De acuerdo con el director de la clínica las acusaciones de que la IPS expone la vida de los pacientes son desatinadas, pues según unas encuestas realizadas con los pacientes solo entre el 3% y el 4% se encuentran inconformes.

“El hecho de que no tenga el documento no quiere decir que se esté exponiendo la vida de las personas porque se trabaja con los mismos equipos, la misma tecnología, que durante más de 15 años nos han certificado, nos han dado la documentación, entonces por no portar el documento actualizado no quiere decir que seamos un peligro para la sociedad”.

Continuó diciendo que si eso fuera cierto la medida tomada por el Dadis sería otra. (Lea aquí: Condenados a 62 meses de prisión cuatro médicos de la Clínica Barú)

“Cuando hay algo que exponga la vida del usuario la medida no es la suspensión de servicios sino un cierre total, sacar los pacientes y remitirlos, pero eso no nos lo han aplicado a nosotros, por el contrario nos dicen que no nos podemos negar a atender una urgencia”.

La clínica está surtiendo los trámites para que a más tardar la próxima semana el Dadis haga la visita y levanten la suspensión.