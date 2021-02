El domingo 31 de enero la tragedia llegó a una familia que disfrutaba de un día de playa en Manzanillo de Mar, cuando un niño de solo cuatro años se ahogó al ser arrastrado por una fuerte corriente mientras estaba en la orilla. En el lugar, poco pudieron hacer los bañistas y los trabajadores, todo ocurrió en cuestión de segundos.

Previamente, e1 11 de noviembre del 2020, dos adolescentes que se bañaban en las playas de Crespo corrieron con la misma suerte. Y dos meses antes, el 7 de septiembre, otros jóvenes se ahogaron en las playas de La Boquilla.

Las cinco muertes tienen en común una cosa: sucedieron en playas no habilitadas porque no cumplen con las condiciones para ser bioseguras en medio de la pandemia por el COVID-19, y en el caso de las playas de Crespo estas no han sido habilitadas desde las obras del túnel porque no se ha estabilizado lo suficiente para ser segura. Por esas mismas razones tampoco había salvavidas presentes que pudieran evitar las tragedias.