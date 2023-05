Cinco años con las calles mojadas: en Santa Clara amenazan con bloquear vías

Imagen de hace tres años, en la entrada de la urbanización. //Foto: Archivo

Para los residentes, el problema no se va a resolver si no se van a las vías de hecho. Por eso preparan una gran manifestación frente a la urbanización. Planean bloquear el Corredor de Carga.

Exigen respuestas concretas

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Clara, Carlos Pio Manuel Lozada, lamentó que todo el barrio esté “encharcado” hace tantos años por una fuga que no ha podido ser encontrada.

“Llevamos más de 5 años en las mismas y nadie nos da soluciones. Nuestra urbanización siempre está mojada aunque no llueva. Hace poco una persona nos dijo extraoficialmente que el problema es una fuga en el tubo madre que pasa por aquí, y que arreglarlo significa romper una cantidad grande de la vía que viene de Mamonal, y por eso no lo han hecho. Yo le dije que solucionaran de alguna forma esa situación porque la comunidad no aguanta más y va a salir a protestar”, sostuvo el dignatario. Lea: “Que no nos dañen el barrio”: vecinos de Santa Clara

Gabriel Medrano, edil de la Localidad Industrial y de la Bahía, hizo un llamado a Aguas de Cartagena y a la Concesión Vial para que unan esfuerzos que permitan solucionar la situación.

“Estas dos empresas deben ponerse de acuerdo porque hay una problemática muy grande con ese tubo madre que atraviesa la carretera y resume agua de manera constante. Esto ha causado accidentes, aguas empozadas y enfermedades a los niños. Los habitantes de la urbanización están desesperados, son más de cuatro años en las mismas. Aguas de Cartagena y la Concesión Vial deben dar una solución de fondo”, expresó el edil Medrano.