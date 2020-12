El secretario indicó que primer establecimiento al que se le suspendió la actividad comercial fue Sala de Juego La Campiña, que no contaba con la documentación necesaria para su apertura y la de los protocolos de bioseguridad.

Además, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) impuso dos comparendos de tránsito y Migración Colombia citó a un extranjero que al parecer no tiene documentación legal para estar en el Corralito de Piedras.

Lo mismo ocurre con los restaurantes, tiendas y demás establecimientos de comercio, los cuales no pueden atender de manera presencial ni mucho menos vender bebidas alcohólicas en el horario de 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, por la imposición de la ley seca. (Lea aquí: El ABC sobre el toque de queda y ley seca en 11 barrios de Cartagena)

El decreto 1473 del 30 de noviembre es muy preciso en mencionar que desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, los residentes de 11 barrios de Blas de Lezo, San Fernando, Manga, El Pozón, Los Alpes, Olaya Herrera, Ternera, Las Gaviotas, Nuevo Bosque, Zaragocilla y El Campestre; no pueden estar fuera de sus casas, debido al toque de queda implementado.

“Encontramos personas sin tapabocas, no tenían la distancia exigida en el decreto y además había un hombre de nacionalidad venezolana que no contaba con la documentación legal para estar en la ciudad. Todos deben saber que la medida del autocuidado es para toda la ciudad, son solo para estos 22 barrios, pues de seguir así el comportamiento, se podría extender la medida”, explicó David Múnera.

Los otros sitios que tuvieron que ser cerrados, según se conoció, son Inversiones y Asociados, en el barrio Almirante Colón al cual se le suspendió la actividad por no contar con la documentación del establecimiento, así como los que permiten la reactivación económica y en Los Cerezos sellaron la Refresquería y Terraza La Mundial, por tener en su interior una gran cantidad de personas, generando una aglomeración en un espacio bien reducido, lo cual obliga a no tener el distanciamiento indicado, como tampoco tenía los implementos de desinfección al ingresar, ni dentro del establecimiento, es decir, no cumplía los protocolos de bioseguridad.

“En el barrio Almirante Colón, se encontró una gran cantidad de personas celebrando un evento de cumpleaños sin los permisos respectivos para realizar este tipo de eventos en un establecimiento. Adicionalmente, algunos no cumplían con las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas y el distanciamiento. A todos se les suspendió su actividad comercial por 10 días”, finalizó Múnera.