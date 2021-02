Tras no recibir respuesta de funcionarios de la Alcaldía de Cartagena ante el peligro que suponía para los peatones y los ciclistas un hueco en la Plaza de la Paz, frente a la Torre del Reloj, líderes de los ciclistas aficionados de la ciudad realizaron un arreglo por su propia cuenta.

Albert Torres y Luis Robles, organizadores de la actividad recreativa Martes de bici, hicieron una tapa de madera para cubrir el hueco, pues sus recorridos suelen empezar en esa zona.

Cuentan que antes intentaron alertar a las autoridades para que solucionaran el problema, pero ante la falta de acción, decidieron hacerlo ellos mismos para reducir los riesgos de accidentes entre los participantes a la actividad.

“Siempre que nos estacionábamos ahí para empezar el recorrido nos encontrábamos con esos tremendos huecos, que llevaban mucho tiempo ahí, y nos hacían pensar que el recorrido era peligroso. Por los vendedores estacionarios de la zona hemos sabido de accidentes con personas que se caen y entre los ciclistas hubo algunos a los que se les fue una llanta”, explica Albert Torres sobre el motivo que los llevó a construir la tapa de madera.

“Se nos ocurrió hacerlo de madera, una muy resistente que la utilizan para exportación. Es una madera muy buena y resistente. Lo hicimos así por lo práctico y por lo rápido que podíamos hacerlo para acabar con ese peligro latente”, dijo.

“Lamentablemente no contamos con el apoyo de nadie. Nosotros estamos en algunos grupos de Whatsapp donde hay funcionarios de la Alcaldía. Muchas veces expusimos el caso, hicimos notas, videos, llamándoles la atención a ver si tomaban cartas en el asunto, pero nada. De pronto no supimos mandar el mensaje o ellos no lo entendieron, o simplemente no les interesó. A raíz de eso dijimos: no vamos a esperar que pase una tragedia, no vamos a esperar y que el hueco siga abierto. Vamos a buscar una solución”, añadió.

Este no es el primer caso reciente en que ciudadanos deciden arreglar los huecos de la ciudad. En enero pasado, Camilo Luis Galeano reparó por su cuenta uno que afectaba la movilidad en la avenida San Martín, en Bocagrande. (Lea: Joven cartagenero tapa enorme hueco en vía de Bocagrande).