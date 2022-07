Chef cartagenera Leonor Espinosa recibe Medalla al Mérito Turístico

Leonor Espinosa, la chef cartagenera que hace apenas ocho días recibió el premio como Mejor Chef Femenina del Mundo 2022, en la vigésima edición de The World’s 50 Best Restaurants, celebrada en Old Billingsgate de Londres; este martes recibió una nueva distinción. Lea: Leonor Espinosa y su restaurante se alzan entre los mejores del mundo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le entregó la Medalla al Mérito Turístico, un reconocimiento a la labor de esta chef, empresaria y escritora, que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de la gastronomía de las regiones en Colombia. Lea: ¡Orgullo cartagenero! Leonor Espinosa es elegida la mejor chef del mundo

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba, destacó que “Leo ya es un ícono de la gastronomía nacional y mundial, y su legado trascenderá las diferentes generaciones por sus valiosas acciones y servicios prestados al desarrollo del turismo gastronómico del país”.

Aseguró que el aporte de Leo Espinosa a la construcción del turismo gastronómico colombiano, su talento en la aplicación de técnicas culinarias innovadoras en la cocina tradicional, la difusión y diseño de experiencias gastronómicas inspiradas a partir de la oferta de productos propios de las diferentes regiones de Colombia, es lo que la ha consolidado como una de las mejores chefs del mundo.