Es de precisar que anoche, el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que el Gobierno nacional no es quien suspende a los alcaldes o gobernantes, por el contrario únicamente acata las órdenes de los organismos de control y de la justicia.

“El Gobierno nacional no suspende, el Gobierno acata instrucciones de órganos de control o de órganos judiciales, no es una súplica al Gobierno, no es que el presidente quiera o no quiera hacerlo, es que es una obligación constitucional y legal. No le corresponde ni le compete al Gobierno cuestionar a la Procuraduría frente a la toma de una decisión”, afirmó Palacios.

(Lea aquí: “El Gobierno nacional no suspende”: Mininterior sobre suspensión de Dau)

El ministro confirmó que el trámite de la suspensión del alcalde Dau aún está en el término de notificación al Gobierno.

Carta enviada por el CGB al presidente Duque