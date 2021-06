La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, dio a conocer ayer el cronograma para reiniciar las obras en los centros de salud que están inconclusos desde el 2014. Esta noticia, más que causar alegría entre los cartageneros, lo que deja es una sensación de incredulidad, pues ya han sido muchas las veces que desde la administración distrital han anunciado el reinicio de estas construcciones, pero nada pasa.

“Ya yo no sé ni qué creer. Todos los años dicen lo mismo, que reiniciarán las obras, que terminarán el puesto de salud, pero no cumplen. Cada día esas varillas y paredillas están en malas condiciones”, dijo Carmen Villalobos, residente en El Pozón, uno de los hospitales que está priorizado para su culminación. Lea aquí: Centros de salud no están en “óptimas condiciones higiénicas”

Por su parte, Luis Cárcamo, habitante de Bayunca, expresa que “al CAP le faltaba muy poco para que lo terminaran y pudieran abrirlo al público, pero lo dejaron ahí abandonado. Esperemos que ese cronograma que están anunciando se cumpla y que no pase como siempre que queda todo en el aire”.

“Antes de continuar esas obras, deberían revisar las infraestructuras que hoy tienen estos espacios, ya que después de varios años sin una persona que las cuidara, algunas de ellas se han deteriorado mucho más - comentó Saul López, de Daniel Lemaitre -, así que creo que deberían hacer un mejor trabajo al detallar que todo marche bien antes de reiniciar”.

En mayo, el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, estuvo en Cartagena y anunció que este año sí se iban a reiniciar estas obras, priorizando cinco Centros de Atención Prioritaria de 19. Estos son Canapote, El Pozón, Bayunca y Barú, así como la UPA Daniel Lemaitre. Lea aquí: Centros de salud: faltan licencias para reiniciar obras inconclusas