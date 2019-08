Centros de pensamiento revisan los retos del Caribe

Se realizó en Cartagena el primer encuentro de centros de pensamiento, en el salón Blas de Lezo, del Centro de la Cooperación Española.

Paola Mercado Afanador, directora del Centro del Pensamiento de Cartagena y Bolívar, explicó que el objeto de tal evento es generar una gran alianza con los generadores de conocimiento y los que generan apropiación social de ese conocimiento, para construir políticas públicas en pro de una mejora en la calidad de vida del hombre del Caribe.

“Se trata --añadió-- que los centros de pensamiento del Caribe colombiano revisen los retos que tiene esta sección del país, empezando por los índices de pobreza, que no permiten que las dinámicas sean iguales a las de otras regiones colombianas. Los grupos de pensamiento trabajan en temas como desarrollo rural, seguridad alimentaria, análisis socio-económico, competitividad, salud, educación, pedagogía para construcción de paz, crecimiento económico sostenible y vivienda”.

Uno de los invitados fue Lucas Gómez García, director de evaluación y seguimiento de la política pública del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El funcionario afirmó que este primer encuentro “es una excelente oportunidad de que todos nos alineemos en que tenemos que aportarle al desarrollo del país; y los centros de pensamiento juegan un gran papel porque diseñan políticas, hacen acompañamiento a políticas públicas, evalúan las acciones del Estado, en donde queremos trabajar de la mano con ellos y promover que cada vez más hayan centros de pensamiento en todo el país, que piensen a mediano y largo plazo el desarrollo de sus ciudades y departamentos”.

Sostuvo que el Caribe colombiano es una de las regiones más desiguales del país, donde los índices de pobreza extrema son más altos.

“Por eso --prosiguió-- se convierte en uno de los focos en donde queremos trabajar y en donde el Gobierno Nacional ha invertido recursos y puesto en práctica las políticas de reducción de pobreza”.

Dijo que en el Caribe está la protección de los mares, “pero son temas que están interrelacionados los unos con los otros, lo que obliga a una intervención integral con miras a que en 2030 tengamos una mejor región”.

Respecto a la educación de calidad expresó que es una de las grandes apuestas, “ya que no es un discurso solamente del Gobierno Nacional sino del orden global, puesto que la educación es el punto de partida para tener un mejor vivir. Obviamente, hay dificultades a nivel de las entidades públicas en cuanto a que muchas infraestructuras no son de buena calidad o la calidad de la educación no es la mejor, pero en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos grandes herramientas para mejorar las condiciones, trabajando de la mano de los gobiernos locales y departamentales, utilizando recursos de regalías, etc. Está el programa ‘Jóvenes generación E’, en donde queremos crear 320 mil cupos nuevos gratuitos para los jóvenes colombianos”.