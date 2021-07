El Centro Histórico de Cartagena pasó, desde hace muchos años, de ser una zona residencial a una comercial. Hoy en día, varios de sus inmuebles catalogados como patrimonio de la humanidad se han convertido en hostales, discotecas, bares y demás lugares de comercio nocturno y de turismo.

Según denuncias del Colectivo Somos Centro Histórico, y tras una investigación que realizaron en la Secretaría de Hacienda Distrital, encontraron que 14 inmuebles ubicados en el Centro y San Diego, no han pagado el impuesto predial desde hace 10 años.

"Son inmuebles donde funcionan establecimientos de alto impacto, y digamos que son establecimientos que causan mucho daño a la población residente, incluso a los visitantes. Entonces nos sorprende ver que solo 14 inmuebles adeudan 1.200 millones de pesos. Han sido hasta 20 años en que no han pagado el predial", comentó Isabela Restrepo, secretaria técnica del Colectivo Somos Centro Histórico.

Restrepo añade que: “Es decir que estos inmuebles no solamente están siendo utilizados para actividades que no están permitidas en el Centro Histórico, sino que además esos inmuebles no le contribuyen con su tributo al Distrito. No entendemos por qué ellos no tienen que pagar”.

Lo que más le preocupa a este colectivo es que tampoco hay alguna consecuencia para estos inmuebles.

“Si ellos llevan 20 años sin pagar y no los han embargado, ni se los han quitado, entonces no entendemos qué pasa. Es decir, por qué cuando un inmueble no paga, no hay ninguna consecuencia a pesar de que tengan un uso económico”.

