Desde los atracos en motocicletas hasta el desmantelamiento de los contadores de servicios públicos están sufriendo los vecinos de Getsemaní, Centro y San Diego, quienes conforman el Colectivo Somos Centro Histórico. Lea: Atraco en Getsemaní: delincuentes llegaron en moto y armados

“El Centro Histórico se convierte en otra zona tenebrosa de la ciudad”. Así tituló el colectivo este lunes un comunicado dirigido a la opinión pública.

Y es que el pasado 21 de diciembre, en respuesta a una alerta que lanzó la Embajada de Estados Unidos en Colombia a los norteamericanos que tenían previsto visitar Cartagena, para que adoptaran “precauciones adicionales” y evitaran así ser víctimas de robos; el alcalde William Dau se refirió al Centro Histórico como un sitio seguro, diferente a los “barrios tenebrosos” de Cartagena. Lea: ¡Otra vez! Embajada de EE.UU. alerta a americanos por robos en Cartagena

“Eso es conocido por todo el mundo que en el planeta entero está disparada la inseguridad, Colombia y Cartagena no son la excepción, no somos una isla separada del mundo. Los gringos dicen que aquí hay inseguridad y eso es irrefutable (...). Le están diciendo es quédense en las zonas controladas y seguras. Un turista no tiene por qué ir a meterse a un barrio tenebroso a las 2 de la madrugada, esos son cosas de lógica”, expresó el mandatario en ese entonces. Lea: “Los turistas deben estar en sitios tranquilos”: Dau sobre inseguridad